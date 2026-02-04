Habertürk
        Ramazan pidesi fiyatları belli oldu! 2026 Pide fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Ramazan pidesi fiyatları belli oldu! 2026 Pide fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte pide fiyatları araştırılacak. Vatandaşların merakla beklediği bu yılın pide satış fiyatları da belli oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara ve İstanbul'da ramazan pidesi fiyatını açıkladı. Peki, 2026 Pide fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Giriş: 04.02.2026 - 15:32 Güncelleme: 04.02.2026 - 15:32
        1

        Sofraların vazgeçilmezi olan pidenin fiyatına dair kararın açıklanmasının ardından, 2026 Ramazan pidesi fiyatı resmi olarak uygulanmaya başlayacak. İşte, güncel pide fiyatları

        2

        RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?

        Türkiye Fırıncılar Federasyonu 2026 Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Açıklanan bilgiye göre, Ankara İstanbul Antalya Denizli'de 250 gram pideye yüzde 23 zam yapıldı. Güncel fiyatı 25 lira olarak belirlendi.

        3

        2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

        2026 Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı resmi dini günler takvimine göre 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. İlk sahur ise 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece yapılacak.

