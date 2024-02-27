Pide fiyatları ne kadar? 2024 İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları kaç TL?
Ramazan pidesi fiyatları her sene olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Ramazan'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan pidenin fiyatı 2024 yılı için yeniden belirlendi. 11 ayın Sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla, İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte, 2024 Ramazan pidesi fiyatları...
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2024 Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Ramazan'a sayılı günler kala vatandaşlar İstanbul ve Ankara Ramazan pidesi fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte, 2024 Ramazan pidesi fiyatları...
2024 PİDE FİYATLARI NE KADAR?
Başkan Halil İbrahim Balcı, İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesinin 250 gramı 15 liradan, 300 gramı 18 liradan satılacağını açıkladı.
PİDENİN KİLOGRAM FİYATI 60 LİRAYI GEÇMEYECEK
Balcı, Türkiye'nin hiçbir yerinde pidenin kilogram fiyatının 60 liranın üzerinde olmayacağını söyledi. Ekmek fiyatlarını da değerlendiren Balcı, "Geçen yıl ekmeğin kilogram fiyatı 35,5 lira olarak uygulandı. Bu yıl ekmeğin azami kilogram fiyatı 40 lira. İşçilik, un ve işletme giderlerimiz artış gösterirken bu yılın başında ekmeğe gelen zam oranının yüzde 14 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Ekmekle ilgili bir fiyat değişikliği gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.