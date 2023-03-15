2023 Ramazan ayın çok kısa bir süre kala hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de Ramazan pidesi fiyatı oldu. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar en çok; Ramazan pidesi ne kadar olacak, zam var mı aramaları yapıyor. İşte, detaylar...