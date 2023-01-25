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Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan ayı tarihi, binlerce Müslüman'ın gündeminde yer alıyor. Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Takvimi ile netlik kazandı. Recep'le başlayan Üç Aylar, oruç ayı Ramazan ile sona erecek. İşte, 2023 Ramazan başlangıç tarihi...

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  • RAMAZAN TARİHİ 2023 | Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 11 Ayın Sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor?

    Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan Üç aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 26 Ocak Perşembe akşamı idrak edilecek. Recep ayıyla başlayan Üç aylar, oruç ayı olarak da adlandırılan 11 ayın sultanı Ramazan ile uğurlanacak. Ramazan ayı başlangıcı bu yıl Mart ayında başlarken Ramazan Bayramı ise Nisan ayına denk geliyor. İşte, 2023 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı başlangıç tarihi...
  • RAMAZAN TARİHİ 2023 | Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 11 Ayın Sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor?

    ÜÇ AYLAR BAŞLADI!

    Üç aylar yarın Recep Ayı 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Ancak İslam alimleri İslam inancında günün bir önceki günün akşamıyla başladığını ve yeni gün doğmadan önceki gecenin de o günün bir parçası olduğunu ifade ediyor. 
  • RAMAZAN TARİHİ 2023 | Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 11 Ayın Sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor?

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

    Diyanet'in 2023 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 23 Mart 2023 tarihinde başlayıp, 20 Nisan günü son bulacak. İlk sahura ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
  • RAMAZAN TARİHİ 2023 | Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 11 Ayın Sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor?

    KADİR GECESİ HANGİ TARİHTE? 

    Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Kadir Gecesi, 2023 yılında 17 Nisan 2023 Pazartesi gününde eda edilecek.
  • RAMAZAN TARİHİ 2023 | Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 11 Ayın Sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor?

    2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Bayramı Arefesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

     

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
  • RAMAZAN TARİHİ 2023 | Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 11 Ayın Sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor?

    2023 KANDİL TARİHLERİ

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
  • RAMAZAN TARİHİ 2023 | Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 11 Ayın Sultanı Ramazan hangi aya denk geliyor?

    2023 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

    Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

    Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

    Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

    Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

    Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

    Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

    Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

    Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

    Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

    Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

    Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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