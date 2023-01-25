Recep, Şaban ve Ramazanı kapsayan Üç aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 26 Ocak Perşembe akşamı idrak edilecek. Recep ayıyla başlayan Üç aylar, oruç ayı olarak da adlandırılan 11 ayın sultanı Ramazan ile uğurlanacak. Ramazan ayı başlangıcı bu yıl Mart ayında başlarken Ramazan Bayramı ise Nisan ayına denk geliyor. İşte, 2023 11 Ayın Sultanı Ramazan ayı başlangıç tarihi...