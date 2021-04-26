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Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? Ağız ve diş sağlığı için neler yapılmalı?

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, ramazanda ağız ve diş sağlığına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Tunçdemir, sahurda diş fırçalamanın unutulması ile ağızda oluşan koku için neler yapılması gerektiğini anlattı

Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir? son dakika: Uzmanından yanıt geldi
AA

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, ramazanda ağız ve diş sağlığına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Tunçdemir, ramazanda ağızda oluşan kokunun, oruçlu kimselerin şikayetlerinin başında yer aldığına işaret etti.

Tükürüğün anti bakteriyel özelliğiyle ağız ve diş sağlığına katkı verdiğini anlatan Tunçdemir, tükürüğün miktarında ve akış hızındaki azalmanın, ağız içi hastalıklara neden olduğunu vurguladı. Tunçdemir, şunları kaydetti:

İFTAR VE SAHUR ARASINDA SU TÜKETİMİ

"Bu nedenle ramazan ayında iftar ve sahur arasında su tüketimini artırmamız lazım. Çay ve kahve tüketiminin ise azaltılması gerekiyor. Bunlar, sıvı atılımını kolaylaştıran içecekler. Ramazanda oruç tutanlarda tükürükteki azalmalar, ağız içerisindeki bakterilere fırsat veriyor. Ramazan ayında ağız ve diş problemleri artıyor. Bakteriler daha aktif olduğu için diş ağrıları, diş eti kanamaları ve ağız kokusu şikâyetleri artıyor. Bu nedenle ramazanda ağız temizliğine daha fazla önem vermemiz gerekiyor. İftarla sahur arası şekersiz sakız çiğnemek de hastalarımıza önerdiğimiz uygulamalardandır."

TÜKÜRÜK VE SAKIZ ÇİĞNEME

Tükürüğün çürük önleyici etkisi olduğunu dile getiren Tunçdemir, "Şekersiz sakız çiğneme esnasında tükürük salınımı arttığı için tükürüğün çürük önleyici etkisi de artmış olur. Ayrıca sakız çiğneme esnasında diş fırçalamada olduğu gibi diş üzerindeki yemek artıkları da uzaklaştırılır. Bu nedenle ağız kokusuna karşı ramazanda şekersiz sakız çiğnemeyi öneriyoruz" dedi.

'TÜKETİLEN BESİNLER DE ÇOK ÖNEMLİ'

Tunçdemir, florürlü diş macunu, diş ipi, köprü temizleme ve arayüz fırçasıyla yapılan ağız ve diş temizliğinin önemine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Oruçta, vücut enerji için yağ yakıyor, bu sırada bazı bileşenler açığa çıkıyor. Bunların bir miktarı da nefes yoluyla dışarı atılıyor. Bu da ağız kokusunu meydana getiriyor. Kişinin bazı rahatsızlıkları da buna neden olabilir.

Sahurda diş fırçalama unutulursa gün içerisinde macunsuz, mekanik olarak dişler fırçalanabilir. Suyla ağız çalkalanabilir. Sindirim ağızda başlıyor. Besinleri daha fazla çiğnersek, mide asidi daha az salgılanır. Mide-bağırsak problemleri azalır. Ayrıca ağız kokusu az hissedilir. Ağız kuruluğu da bu şikayete neden olabilir. Tüketilen besinler de çok önemli. Asitli, baharatlı ve karbonhidrat içeriği fazla olan yemeklerin, ağız kokusunu artırdığı ispatlanmıştır. Vatandaşlara bol su tüketimi ve iftarla sahur arası şekersiz sakız çiğnemelerini tavsiye ediyorum."

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