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"Rami Çocuk Şenliği" yarın Rami Kütüphanesi'nde başlayacak

İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden Rami Kütüphanesi'nde 17-23 Nisan'da Rami Çocuk Şenliği düzenlenecek. Atölyelerden drama etkinliklerine, konserlerden dans gösterilerine, foto safariden harita yarışmasına kadar onlarca etkinliğe çocuklar katılım gösterebilecek

AA

Rami Kütüphanesi'nde 17-23 Nisan'da Rami Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından hizmete açılan Rami Kütüphanesi'nden yapılan açıklama göre, sadece bir kütüphane değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak da faaliyet gösteren yapı, çocuklar için 50'ye yakın etkinliği hayata geçirecek.

Atölyelerden drama etkinliklerine, konserlerden dans gösterilerine, foto safariden harita yarışmasına kadar onlarca etkinliğe çocuklar katılım gösterebilecek. Rami Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından planlanan etkinliklerle bir yandan çocuklar için kültürel, sanatsal, bilimsel ve sosyal alanlarda bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması bir yandan da ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmek hedefleniyor.

YARIN SAAT 11.00'DE "MASKE TASARIM ATÖLYESİ" İLE BAŞLAYACAK

Yarın saat 11.00'de, "Maske Tasarım Atölyesi" ile başlayacak olan etkinlikler, 23 Nisan'a kadar "Karaoke Atölyesi", "Mum Atölyesi", "Maske Tasarım Atölyesi", "Yaratıcı Drama Atölyesi", "Masal Atölyesi", "Bilim ve Sanat Atölyeleri" ile "Uçurtma ve Oyuncak Atölyeleri"yle devam edecek.

Bu atölyelerdeki etkinliklere çocuklar ister tek başlarına, isterlerse anne ya da babalarıyla birlikte katılabilecek.

HARİTAYI TAMAMLA, FOTOĞRAF ÇEK, ÖDÜLLERİ KAZAN

Atölye etkinliklerinin dışında Rami Kütüphanesi'nde çocukları eğlenceli iki ayrı yarışma da bekliyor.

"Çocuklar İçin Rami Kütüphanesi Haritası" adı verilen ilk yarışmada çocuklar, 23 Nisan 10.00-18.00'de kütüphane içinde kendilerine verilen haritadaki eksik alanları ziyaret edecek ve bu alanlardan aldıkları sticker'larla eksik alanları tamamlayacaklar.

İKİNCİ YARIŞMADA ÇOCUKLARI "FOTO SAFARİ" BEKLİYOR

Düzenlenen ikinci yarışmada ise çocukları "Foto Safari" bekliyor. 17 ve 18 Nisan'da Rami Kütüphanesi'ne gelen küçük misafirler öncelikle kütüphane içinde yer alan alanlara ait çektikleri fotoğrafları Rami Kütüphanesi'nin Instagram hesabını etiketleyerek, "ramidefotosafari" etiketi ile paylaşacak, ardından da kütüphanenin Instagram profilinde duyurulacak olan linke aynı fotoğrafı yükleyecek.

Bu şartları yerine getiren yarışmacılar arasından kazananlara Rami Kütüphanesi'nde bulunan Geleneksel El Sanatları ve Kitap Satış Mağazası'nda geçerli 500 lira hediye çeki verilecek.

ÇOCUK EDEBİYATI ÜZERİNE SOHBET TOPLANTILARI

Tüm bu etkinlik ve yarışmaların yanı sıra 17-23 Nisan boyunca Rami Kütüphanesi'nde çocuk edebiyatı üzerine sohbet toplantıları da yapılacak.

Ayrıca uzman psikologların da katılımıyla ebeveynlere yönelik seminerler de gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 21 Nisan'da kütüphanenin kapalı olması sebebiyle ara verilecek olan etkinlikler, 23 Nisan saat 16.30'da yapılacak tiyatro etkinliği ile sona erecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere ve etkinlik programına "ramikutuphanesi.gov.tr" adresinde bulunan web sitesi üzerinden ve kütüphanenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

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