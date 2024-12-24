Rami'de "Kütüphane Meclisi Buluşmaları" düzenlenecek

Rami Kütüphanesi tarafından düzenlenen "Kütüphane Meclisi Buluşmaları", Türkiye'deki kütüphane yöneticileri ve akademik çevrelerden uzmanları bir araya getirecek.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, kütüphaneler arasında güçlü bir iş birliği ağı oluşturması hedeflenen program, bilgi paylaşımını teşvik etmek, mesleki gelişimi desteklemek ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla tasarlandı.