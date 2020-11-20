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Ramo 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 21. bölüm tek parça izle

Ramo 21. son bölümü ile SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ramo dizisinin yeni bölümleri Cuma akşamları SHOW TV'de ekrana geliyor. Ramo 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ramo 21. bölüm tek parça izleme linki...

Ramo 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 21. bölüm tek parça izle

Ramo dizisi 21. son bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde; Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Ramo 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ramo 21. bölüm özeti...

RAMO 21. SON BÖLÜM İZLE

RAMO 21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir.

Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir. Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar.

RAMO 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

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