Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Ramo 33. yeni bölüm fragmanı izle - Ramo 32. son bölümde neler oldu?

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizisi Ramo, 33. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizide bu hafta Ramo'nun Mazhar ve Şerif'e karşı harekete geçmesi oldukça heyecanlı anlara sahne olacak. İşte gözlerin çevrildiği Ramo 33. yeni bölüm fragmanı...

Ramo 33. yeni bölüm fragmanı izle - Ramo 32. son bölümde neler oldu?

Ramo dizisi 33. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor ve heyecan dolu bir bölüme sahne olacak. İşte şimdiden merakla beklenen Ramo 33. yeni bölüm fragmanı..

"CANLARINA OKUYARAK ALACAĞIM GÜLÜMÜ!"

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun merakla beklenen 33. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo'nun iddialı sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Mazhar ve Şerif'e karşı neler yapacağı merakla beklenirken, Ramo'nun mücadelesinde heyecan giderek artıyor.

RAMO'DA NELER OLDU?

Sibel'in ölüm haberiyle sarsılan Ramo, çıkan raporlara rağmen Sibel'in öldüğüne inanmadı. Ramo, Sibel'e dair bir iz bulmak için harekete geçerken, Sibel'in ölmediği ve Mazhar tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı. Mazhar, Taner'in ölümünden sorumlu oldukları için bunun acısını çıkaracağını söylerken, Ramo, Sibel'in alıkonulduğuna dair henüz bir iz bulamadı.

Şerif'in gelişi Ramo'daki gerilimi giderek artırırken, asıl büyük sürpriz büyük patronlardan biri olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşandı. Şerif, Ramo'ya Sibel'in ölüm emrini büyük patronların verdiğini söyledi ve Ramo'yu eski bir arabanın direksiyonuna bağladı. Üzerine bir araba düşmek üzere olan Ramo, tuzaktan kurtulmayı başardı.

Şerif'ten duyduklarının öfkesiyle Ramo, Mazhar'ın karşısına çıktı ancak onu burada başka bir tuzak bekliyordu. Bu sırada alıkonulan Sibel de korku dolu anlar yaşadı. Mazhar ve Ramo'nun karşı karşıya geldiği anlarda gerilim giderek yükselirken, Şerif'in elinde olan Sibel'in ve silahların hedefinde olan Ramo'nun nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? - Kuruluş Osman Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy biyograf
TELEVİZYONYıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında, nereli?
Savaşçı ne zaman başlıyor, ilk bölüm hangi tarihte yayınlanacak? - Savaşçı yeni oyuncular kimler?
TELEVİZYONSavaşçı ne zaman başlıyor?
Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları tam kadro: Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları gerçek isimleri ne?
TELEVİZYONUyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim?
İşte Çukur oyuncuları tam kadro: Çukur dizisi oyuncuları kim?
TELEVİZYONÇukur dizisi oyuncuları kim?
Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi nerede çekildi? Maraşlı sahaf dükkanı ve çekim mekanları
TELEVİZYONMaraşlı nerede çekiliyor?
Melik Tapar kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Melik Tapar annesi kimdir?
TELEVİZYONMelik Tapar kimdir?
Sefirin Kızı oyuncuları tam kadro: Sefirin Kızı dizisi oyuncuları isimleri ne?
TELEVİZYONSefirin Kızı oyuncuları kim?
Yasak Elma yeni oyuncular: Yasak Elma oyuncu kadrosu ve oyuncuların isimleri
TELEVİZYONYasak Elma oyuncuları kimler?
Maraşlı oyuncular: Maraşlı dizisi konusu nedir? İşte Maraşlı dizisi oyuncuları isimleri ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONMaraşlı dizisi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncuları kimler? Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir?
TELEVİZYONGeniş Aile Komşu Kızı filmi oyuncuları kimler?