Ramo dizisi 33. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor ve heyecan dolu bir bölüme sahne olacak. İşte şimdiden merakla beklenen Ramo 33. yeni bölüm fragmanı..

"CANLARINA OKUYARAK ALACAĞIM GÜLÜMÜ!"

Show TV'nin sevilen dizisi, BKM imzalı Ramo'nun merakla beklenen 33. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ramo'nun iddialı sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Mazhar ve Şerif'e karşı neler yapacağı merakla beklenirken, Ramo'nun mücadelesinde heyecan giderek artıyor.

RAMO'DA NELER OLDU?

Sibel'in ölüm haberiyle sarsılan Ramo, çıkan raporlara rağmen Sibel'in öldüğüne inanmadı. Ramo, Sibel'e dair bir iz bulmak için harekete geçerken, Sibel'in ölmediği ve Mazhar tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı. Mazhar, Taner'in ölümünden sorumlu oldukları için bunun acısını çıkaracağını söylerken, Ramo, Sibel'in alıkonulduğuna dair henüz bir iz bulamadı.

Şerif'in gelişi Ramo'daki gerilimi giderek artırırken, asıl büyük sürpriz büyük patronlardan biri olduğunun ortaya çıkmasıyla yaşandı. Şerif, Ramo'ya Sibel'in ölüm emrini büyük patronların verdiğini söyledi ve Ramo'yu eski bir arabanın direksiyonuna bağladı. Üzerine bir araba düşmek üzere olan Ramo, tuzaktan kurtulmayı başardı.

Şerif'ten duyduklarının öfkesiyle Ramo, Mazhar'ın karşısına çıktı ancak onu burada başka bir tuzak bekliyordu. Bu sırada alıkonulan Sibel de korku dolu anlar yaşadı. Mazhar ve Ramo'nun karşı karşıya geldiği anlarda gerilim giderek yükselirken, Şerif'in elinde olan Sibel'in ve silahların hedefinde olan Ramo'nun nasıl kurtulacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.