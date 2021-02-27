Ramo dizisi 34. son bölümü ile ekrana geldi ve heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Peki şimdiden merakla beklenen Ramo 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo’nun Mazhar’la birlikte İstanbul’u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo’nun başını büyük bir belaya sokar.

Ramo ve Sibel kavuşmuştur ve yeni evlerinde büyük bir kutlama ile nikah kıyılır. Ramo, bu mutlu anlarına gölge düşürecek hiçbir şeye izin vermeyecektir.

Diğer yandan, Ramo’nun Mazhar’la birlikte İstanbul’u yönetecek olmasını içine sindiremeyen Korkut, bir plan yaparak Ramo’nun başını büyük bir belaya sokar. Ramo, kendi sorumluluğunda olan bir sevkiyat işini eline yüzüne bulaştırmış görünüyordur. Bu işin altında Korkut’un olduğunu tahmin eden Ramo, olayı çözdükçe çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaktır.

RAMO 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.