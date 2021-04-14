Ramo 40. yeni bölüm fragmanı yayında!

Ramo dizisinin 40. yeni bölüm fragmanında; büyük patronları bitirmek için harekete geçen Ramo, İstanbul’daki mücadelesinde sona yaklaşıyor.

RAMO’DA NELER OLDU?

Şerif'in, Serdengeçtilerin asıl liderini bulmak için kurduğu plan işe yaradı ve Ramo, ifşa oldu. Ramo'yu bayıltıp alıkoyan Şerif, Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer'i de öldürdü. Ramo'nun Serdengeçtilerin lideri olduğunu ve uzun bir süredir kendilerine oyun oynadığını öğrenen büyük patronlar, Ramo ve tüm ailesinin ölüm kararını verdi. Ramo ve ailesinin ölüm kararı alındıktan sonra Şerif, en seçkin adamlarını Ramo'nun evine göndererek büyük bir saldırı organize etti. Ramo'nun bütün ailesini katletmek isteyen büyük patronların adamları, yaptıkları baskında Serdengeçtileri ve Şahin'i öldürdü. Şahin'in kaybı üzerine bütün aile büyük bir acı yaşadı.

Ramo'yu bulmak için Sibel ve tüm aile harekete geçerken Hasan ile Doğu, Ramo'yu bulabileceklerini düşündükleri iki ayrı mekana baskın düzenledi. Ramo'nun bir fabrikada tutulduğunu düşünen Doğu, gittiği mekanda tuzağa düştü. Doğu'yu bayıltıp, Ramo'nun arabasına bindiren Şerif, Doğu içindeyken arabayı havaya uçurdu.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Esen Ali Bilen'in üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, İlker Aksum, Emre Kınay, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Efsane Odağ, Atilla Olgaç gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Ramo’nun 40. Bölüm Tanıtımı;