Ramo bugün neden yok? Ramo yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Soruları Show TV'nin 12 Mart tarihli yayın akışında bulunmayınca izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Ramo neden yayınlanmıyor? İşte detaylar...

RAMO BU AKŞAM NEDEN YOK?

Ramo'nun Instagram hesabında dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı açıkladı. İşte yapılan o açıklama;

RAMO 36. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ramo 36. yeni bölüm 19 Mart Cuma günü Show TV ekranlarında yayınlanacak.

RAMO SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ramo, Korkut’la iş birliği yaptığı için Mazhar’a öfkelidir. Mazhar’ın ölen patronlardan biri olan Yıldırım’ın yerine geçmek istediğini de öğrenince de bunu yeni tanışacağı patrona söylemeyi düşünür. Karşısında öldürmüş olduğu Yıldırım’ı görünce ise hayatının şokunu yaşar.

Diğer yandan Şerif’in de Ramo’yla ilgili bazı planları vardır. Ramo, Mazhar’la olan düşmanlığını devam ettirecek midir? Yoksa diğer patronların yüzünü görüp nihai hedefine ulaşabilecek midir? Bütün bunları öğrenebilmenin tek bir yolu vardır; oyuna dahil olmak. Hem de sonunu düşünmeden.

Ramo bütün bunlarla savaşırken Sibel de aile ile uğraşıyordur. Hasan, Çiçek’in kendisine baba demesini unutamıyordur. Yaşadıklarını Afet’e nasıl anlatacağını düşünürken Sibel olaya dahil olur ve Hasan’ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyler.