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Ramo neden final yapıyor, neden bitti? Show TV Ramo 40. son bölümünde neler olacak?

Ramo neden final yapıyor? Sorusu Show TV ekranlarında büyük bir beğeniyle takip eden izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Ramo neden bitti? İşte Ramo 40. son bölümüyle ilgili detaylar...

Ramo neden final yapıyor, neden bitti? Show TV Ramo 40. son bölümünde neler olacak?

Ramo neden final yapıyor? Sorusu izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İki aile arasındaki çatışmanın ve bu çatışmanın arasında yeşerecek büyük bir aşkın hikayesini konu alan dizi Ramo final bölümüyle son kez Show TV ekranlarında yer alacak.

RAMO NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "“Kıyamet kopacak!” #RAMO final bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de @showtv'de." ifadelerine yer verildi ancak final nedeni açıklanmadı.

RAMO SO BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şerif'in tuzağına düşen Ramo, gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Hasan, bu durumu Sibel ve ailesiyle paylaşır. Bütün aile Ramo'ya ne olduğunu merak eder. Sibel hemen onu bulmak için harekete geçerken Hasan da Doğu'yu bulmaya çalışır. Ancak Silahtar tarafından yakalanan Doğu ölümle burun buruna gelir.

Kaptan, Ramo'nun cezalandırılması için korkunç bir istekte bulunur. Ramo'yu bulmak için harekete geçmek üzere olan Hasan ve ailesi çok büyük bir tehlike altındadırlar. Sibel ise Ramo'yu bulmak için karşısına dikildiği Mazhar'ın kendisine verdiği cevapla alt üst olur. Bu sırada Ramo ise hayatının en büyük sınavlarından biriyle karşı karşıyadır.

Şerif, onun canını yakmak için türlü türlü yollar dener. Ramo'nun dayanma gücünü sınar. Sibel, Ramo'yu bulabilmek için elindeki tüm kozları kullanır ama hiç ihtimal vermediği bir sonuçla karşılaşır. Hasan, sonunda Ramo'nun izini bulmayı başarır. Hep birlikte harekete geçerler. Ama Şerif de onları beklemektedir.

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