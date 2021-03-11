"BU SAHNEYE BÖYLE ÇIKMAK İSTEMEZDİM"

Dün pandemi kurallarına uygun gerçekleşen törene az sayıda kişi katılmıştı. Babasına veda eden Pelin Öztekin, gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Öztekin, "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Törene katılan Şevket Çoruh, "Çok üzgünüz, çok büyük bir ustayı kaybettik. Bugün de töreni için Orta Oyuncular Ses Tiyatrosu'ndayız. Herkesin başı sağ olsun. Ustamız, hocamız yıllarca tiyatroda oyunlarını seyrettiğimiz çok önemli bir abi. İlk duyduğumda çok üzüldüm, toparlayacağını düşünüyorduk ama bizim için de şok oldu" demişti.