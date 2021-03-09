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Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hakkında

Usta tiyatrocu Rasim Öztekin geçirdiği kalp krizinin ardından hayata gözlerini yumdu. Oynadığı sayısız tiyatro oyunu, sinema filmi ile Türk sinemasında duayen bir isim olarak adını yazdırdı. Peki Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? İşte Rasim Öztekin hakkında

Rasim Öztekin kimdir? Rasim Öztekin kaç yaşında, nereli? Rasim Öztekin hakkında

Usta oyuncu Rasim Öztekin'den acı haber geldi. Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren Öztekin, 62 yaşında hayata veda etti. Sanatçıya 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. İşte Rasim Öztekin'in hayatına dair satır başları...

RASİM ÖZTEKİM KİMDİR?

Rasim Öztekin (14 Ocak 1959; İstanbul - 8 Mart 2021; İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hayatının son yıllarında Youtube'da da içerikler üretmiştir.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021 akşam saatlerinde, tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir.

Ödülleri

  • 1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu
  • 1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu
  • 2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
  • 2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü
  • 2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"
  • 2011, Yılın Nasrettin Hocası

Oynadığı tiyatro oyunları

  • Şahları da Vururlar (1980-85)
  • Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)
  • Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)
  • Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)
  • Hayrola Karyola (1985-86)
  • Eşek Arıları (1985-86)
  • Muzır Müzikal (1986-87)
  • İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)
  • İstanbul’u Satıyorum (1986-87)
  • Don Juan İle Madonna (1988-89)
  • Soyut Padişah (1989-90)
  • Yorgun Matador (1990-91)
  • Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)
  • Güle Güle Godot (1992-93)
  • Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)
  • Haldun Taner Kabare (1997-98)
  • Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)
  • Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)
  • Fişne Pahçesu (2000-01)
  • Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)
  • Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)
  • Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)
  • Uzun Donlu Kişot (2004-05)
  • Kiralık Oyun (2005-06)
  • Boşgezen ve Kalfası (2008)

Müzikaller

  • Muzır Müzikal (1986)
  • 2071'de Türkiye (1994)
  • Yıldızların Altında (2005)

Filmleri

  • Baba Parası - 2020
  • Dijital Esaret - 2019
  • Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)
  • Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)
  • Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)
  • Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)
  • Düğün Dernek - 2013 (İsmail)
  • Vay Arkadaş - 2010
  • Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)
  • Kanal-İ-Zasyon - 2009
  • Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009
  • Kabadayı - 2007 (Sürmeli)
  • Kapılara Dikkat - 2006
  • Balıketi - 2006
  • Şans Kapıyı Kırınca - 2004
  • Pardon - 2004 (Muzaffer)
  • Aktör Eskisi - 2004
  • G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)
  • Bay E - 1995
  • Türk Tutkusu - 1994
  • Tersine Dünya - 1993
  • Kurt Kanunu - 1991
  • Arabesk - 1988
  • 72. Koğuş - 1987
  • Bir Günlük Aşk - 1986

Diziler

  • Ev Yapımı - 2020 (Bașrol oyuncu)
  • Görevimiz Komedi - 2018 (Bașrol oyuncu)
  • Klavye Delikanlıları - 2017 (17. bölüm, Başrol oyuncu)
  • İnadına Sözleri İnsanı - 2017 (44. bölüm, konuk oyuncu)
  • Kardeş Payı - 2014 (22. bölüm, konuk oyuncu)
  • Seksenler - 2012-2017/2019-2021 (Başrol Oyuncusu)
  • Geniş Aile - 2009-2011 (Kuddusi Kirişçi)
  • Komedi Türk - 2008
  • Eyvah Halam - 2008
  • Suç Dosyası - 2007
  • Güzel Günler - 2007
  • Pertev Bey'in Üç Kızı - 2006
  • Acemi Cadı - 2006 (Duman Seslendirme)
  • Hırsız Polis - 2005
  • Dolunay - 2005
  • Ev Hali - 2002
  • Yeni Hayat - 2001
  • Paşa Baba Konağı - 2000
  • Kızım Osman - 1998
  • Başka İstanbul Yok - 1996
  • Boşgezen ve Kalfası - 1995
  • Varsayalım İsmail - 1991
  • Köşe Dönücü - 1983
  • Biraz Düş; Biraz Gülüş - 1987
  • Eğrisiyle-Doğrusu - 1988

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