Usta oyuncu Rasim Öztekin'den acı haber geldi. Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren Öztekin, 62 yaşında hayata veda etti. Sanatçıya 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu. İşte Rasim Öztekin'in hayatına dair satır başları...

RASİM ÖZTEKİM KİMDİR?

Rasim Öztekin (14 Ocak 1959; İstanbul - 8 Mart 2021; İstanbul) Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hayatının son yıllarında Youtube'da da içerikler üretmiştir.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021 akşam saatlerinde, tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir.

Ödülleri

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"

2011, Yılın Nasrettin Hocası

Oynadığı tiyatro oyunları

Şahları da Vururlar (1980-85)

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)

Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)

Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)

Hayrola Karyola (1985-86)

Eşek Arıları (1985-86)

Muzır Müzikal (1986-87)

İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)

İstanbul’u Satıyorum (1986-87)

Don Juan İle Madonna (1988-89)

Soyut Padişah (1989-90)

Yorgun Matador (1990-91)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)

Güle Güle Godot (1992-93)

Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)

Haldun Taner Kabare (1997-98)

Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)

Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)

Fişne Pahçesu (2000-01)

Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)

Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)

Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)

Uzun Donlu Kişot (2004-05)

Kiralık Oyun (2005-06)

Boşgezen ve Kalfası (2008)

Müzikaller

Muzır Müzikal (1986)

2071'de Türkiye (1994)

Yıldızların Altında (2005)

Filmleri

Baba Parası - 2020

Dijital Esaret - 2019

Çalgı Çengi İkimiz - 2017 (Bünyamin)

Düğün Dernek 2: Sünnet - 2015 (İsmail)

Bak Hele Bak - 2015 (Sunucu)

Mandıra Filozofu - 2014 (Cavit)

Düğün Dernek - 2013 (İsmail)

Vay Arkadaş - 2010

Gelecekten Bir Gün - 2010 (Canal)

Kanal-İ-Zasyon - 2009

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde - 2009

Kabadayı - 2007 (Sürmeli)

Kapılara Dikkat - 2006

Balıketi - 2006

Şans Kapıyı Kırınca - 2004

Pardon - 2004 (Muzaffer)

Aktör Eskisi - 2004

G.O.R.A. - 2003 (Bob Marley Faruk)

Bay E - 1995

Türk Tutkusu - 1994

Tersine Dünya - 1993

Kurt Kanunu - 1991

Arabesk - 1988

72. Koğuş - 1987

Bir Günlük Aşk - 1986

Diziler