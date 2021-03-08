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Rasim Öztekin kimdir, vefat mı etti? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, vefat nedeni nedir?

Ünlü oyuncu Rasim Öztekin'den acı haber. Türk dizi ve sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Rasim Öztekin, 62 yaşında hayatını kaybetti. Peki Rasim Öztekin kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte Rasim Öztekin'in biyografisi ve hayat hikayesi...

Rasim Öztekin kimdir, vefat mı etti? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, vefat nedeni nedir?

Rasim Öztekin kimdir? Soruları merak konusu oldu. Türk sinemasının usta sanatçılarından Rasim Öztekin hayatı hakkında merak edilenler haberimizde...

RASİM ÖZTEKİN VEFAT ETTİ

Kalp krizi geçiren usta sanatçı Rasim Öztekin, Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Ajanslara son dakika olarak düşen habere göre usta sanatçı 62 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin (d. 14 Ocak 1959, İstanbul),Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Youtube kanalından yayınlar yapmaktadır.

Ödülleri

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu
1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu
2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü
2010, Ayaklı Gazete "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu"
2011, Yılın Nasrettin Hocası

Oynadığı tiyatro oyunları

Şahları da Vururlar (1980-85)
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı (1981-83)
Anna’nın 7 Ana Günahı (1983-84)
Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler (1984-85)
Hayrola Karyola (1985-86)
Eşek Arıları (1985-86)
Muzır Müzikal (1986-87)
İçinden Tramvay Geçen Şarkı (1986-87)
İstanbul’u Satıyorum (1986-87)
Don Juan İle Madonna (1988-89)
Soyut Padişah (1989-90)
Yorgun Matador (1990-91)
Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu (1991-92)
Güle Güle Godot (1992-93)
Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri (1996-97)
Haldun Taner Kabare (1997-98)
Çok Tuhaf Soruşturma (1998-99)
Parasız Yaşamak Pahalı (1999-2000)
Fişne Pahçesu (2000-01)
Kökü Bitti Zıkkım Zulada (2001-02)
Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu (2001-02)
Biri Bizi Dikizliyor (2003-04)
Uzun Donlu Kişot (2004-05)
Kiralık Oyun (2005-06)
Boşgezen ve Kalfası (2008)

Müzikaller:

Muzır Müzikal (1986)
2071'de Türkiye (1994)
Yıldızların Altında (2005)

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