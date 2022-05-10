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'Raslantısal İfadeler' Pera Müzesi'nde

Pera Müzesi Öğrenme Programları, basın sanatına odaklanan “Ve Şimdi İyi Haberler” sergisi kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik çevrimiçi atölyeler ve turlar düzenliyor. “Rastlantısal İfadeler” başlıklı programda katılımcılar, basın sanatının geleneksel aracı gazeteleri ve yeni medyanın önemli bir bileşeni olan kodları kullanarak yeni eserler üretecek. Zoom üzerinden gerçekleşen etkinlikler 7 Ağustos’a kadar devam edecek.

'Raslantısal İfadeler' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, tarihteki can alıcı meseleleri basın sanatı aracılığıyla inceleyen Ve Şimdi İyi Haberler sergisinden ilhamla yeni bir etkinlik programı hazırladı. “Rastlantısal İfadeler” başlığını taşıyan programda, ilk kitlesel iletişim aracı gazete ve son yıllarda önemi iyice artan yeni medyanın bileşeni olan kodların kullanılacağı iki farklı sanatçı atölyesi ve çevrimiçi sergi turları yer alıyor.

Bager Akbay
Bager Akbay

Yeni medya ve sanat: Dadaist kodlar, sosyal medya ve mekân

Kod ile Dadaist Eser atölyesi, fiziksel etkileşim, yapay zekâ ve sanat üzerine çalışmalar yürüten sanatçı Bager Akbay’ın eşliğinde, Scratch programlama platformu aracılığıyla gerçekleşecek. Çevrimiçi sergi turunun ardından katılımcılar, kendi ürettikleri veya buldukları görsel, metin ve seslerle, sergide ilgilerini çeken Dadaist eserlerin yapım tekniğine benzer kodlar yazarak dijital ortamda kendi Dadaist eserlerini üretecek.

Sanatçı Aslı Uludağ’ın katılımıyla gerçekleşen Posttan Kupüre Medyanın Sosyal Mekânı atölyesinde, Ve Şimdi İyi Haberler sergisini çevrimiçi ortamda ziyaret eden sanatseverler, medyanın sosyalliğinin günümüzde yaygın olarak dijital medyaya atfedilmesi üzerine sohbet edecekler. Ve hepsi aynı döneme ait gazete kupürlerinden faydalanarak hayali bir gün kurgulayacaklar. Kurguladıkları bu günü mektuba döküp, hikâyeyi çevreleyen sosyal mekânın diyagramını hazırlayan katılımcılar, gazetelerin oluşturduğu sosyal mekânı inceleyip, bu mekânı yazılı ve çizili güzergahlar aracılığıyla haritalandırdıktan sonra, sosyal medyayı bu mercekten tekrar düşünecek.

Aslı Uludağ
Aslı Uludağ

Pera Öğrenme, “Rastlantısal İfadeler” programı kapsamında yetişkinlere yönelik sanatçı atölyelerinin yanı sıra okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yaş gruplarına özel programlar, öğretmen atölyeleri, huzurevi sakinlerine ve engellilere yönelik etkinlikler de düzenliyor.

Basın Sanatı’na adanmış bir sergi

Kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan Ve Şimdi İyi Haberler, Annette ve Peter Nobel Koleksiyonu’ndan kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor. Christoph Doswald’ın küratörlüğünde gerçekleşen sergi, modern ve güncel sanatın en önemli dönemlerini izleme olanağı sunuyor. Sergide, 164 sanatçının resim, fotoğraf, kolaj, yerleştirme, video gibi farklı ifade araçlarıyla ürettiği 300’e yakın eseri yer alıyor.

Çevrimiçi Sergi Turu ve Atölye Programı
Bager Akbay ile Kod Atölyesi: Dadaist Eser
10 Mayıs Salı, 19.30
7 Haziran Salı, 19.30

Aslı Uludağ ile Posttan Kupüre Medyanın Sosyal Mekânı
17 Mayıs Salı, 19.30

Ve Şimdi İyi Haberler Çevrimiçi Sergi Turu
30 Haziran Perşembe, 19.30
28 Temmuz Perşembe, 19.30

Atölyede kullanılacak malzemeler katılımcının kendisi tarafından temin edilecektir. Etkinlik sonunda katılımcılara e-posta aracılığıyla katılımcı belgesi gönderilecektir.
Biletler www.biletix.com sitesi üzerinden temin edilebilir.

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