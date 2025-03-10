Rasyonel Sayılarda Çıkarma İşlemi, Örnekleri ve Konu Anlatımı: Rasyonel Sayılarda Çıkarma Nasıl Yapılır?

Rasyonel Sayılarda Çıkarma

Rasyonel sayılar, reel sayılar kümesine aittir. Reel sayılar yani gerçek sayılar ise rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar kümesinin birleşmesi ile oluşur. Rasyonel sayıları iyi anlamak için irrasyonel sayıların ne olduğunu da bilmek gerekir. İrrasyonel sayılar, rasyonel olmayan sayılardır. Peki bir diğer ismi oranlı sayılar olarak da rasyonel sayılar nelerdir? Tam sayı parçalanmamış, bütün bir sayıdır. Rasyonel sayı ise iki tam sayının aralarındaki oranların alınması ile oluşur. Yani bir bütünü parçalara ayırır ve parçaların bir kısmını alırız. Örneğin bir pastayı 5’e böler ve 2 dilimini alırsak bunun matematiksel hali 2/5 olur ve bu da rasyonel sayıya bir örnek olarak gösterilebilir. Rasyonel sayılarda da çok adımlı işlemler yapılabilir. Çok adımlı işlem adından da anlaşılacağı üzere birden fazla işlemin bir arada yapılabilmesi demek… Dolayısıyla rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler dediğimizde, rasyonel sayılar ile birlikte birden fazla işlemin yapılması karşımıza çıkar. Bu demek oluyor ki rasyonel sayılar ile dört işlem yapılabilir. Bu işlemlerden biri de rasyonel sayılarda çıkarma işlemi. Peki rasyonel sayılarda çıkarma nasıl yapılır diye merak ediyorsanız işte rasyonel sayılarda adım adım çıkarma işlemi…

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Rasyonel Sayılarda Çıkarma İşlemi Nasıl Yapılır?

Rasyonel sayılarda çarpma, bölme, toplama ve çıkarma gibi dört işlemin yapılabildiğini söylemiştik. Eğer rasyonel sayılarda çok adımlı işlemlerle karşı karşıya isek işlemi sıralamamaya koymamız gerekiyor. Dört işlem sıralaması ise öncelikle çarpma ve bölme işlemleri ile başlar. Arkasından da toplama ve çıkarma işlemleri gelir. Peki bu işlemler içinde rasyonel sayılarda çıkarma işlemi nasıl yapılır? Rasyonel sayılarda çıkarma konusunu anlamak için öncelikle pay, payda ve kesir çizgisinin ne demek olduğunu bilmelisiniz. Kesirli bir rasyonel sayıda bulunması gereken pay, payda ve kesir çizgisi şu şekilde;