Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, bu sabah saat: 11.00 sıralarında akılalmaz bir kaza meydana geldi. Ankara seferini yapan Güney Ekspresi, rayların üzerine oturup, kulağında kulaklıkla müzik dinleyen 16 yaşındaki Mücahit K.'ye çarptı. Raylardan kenara savrulan Mücahit K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mücahit K., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"KULAĞINDA KULAKLIK VARDI"

DHA'da yer alan habere göre kazayı ucuz atlatan ve tedaviye alınan Mücahit K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, makinistin ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kazaya şahit olan arkadaşları, Mücahit K.'nin kulağında kulaklık olduğu için gelen treni fark etmediğini söyledi. Makinistin ifadesinin ardından tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.