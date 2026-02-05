Habertürk
        Haberler Spor Transfer Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe, Konyaspor'da! - Futbol Haberleri

        Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe, Konyaspor'da!

        Trabzonspor, Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe'nin Konyaspor'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.

        Giriş: 05.02.2026 - 19:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 19:11
        Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe, Konyaspor'da!
        Trabzonspor, Rayyan Baniya ve Kazeem Olaigbe'yi Konyaspor'a gönderdiğini açıkladı.

        Bordo-mavililer, Baniya'dan 1 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay, Olaigbe'yi ise 3.02 milyon Euro ve yine sonraki satıştan yüzde 50 payla gönderdiğini duyurdu.

        İki oyuncu Umut Nayir transferinin bir parçası olarak Konyaspor'a gitti.

        İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklamalar:

        "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Konyaspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir.

        Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3.020.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin %50'sini, Kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır."

