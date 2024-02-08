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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Real Betis'ten kafa karıştıran Bakambu açıklaması! - Futbol Haberleri

        Real Betis'ten kafa karıştıran Bakambu açıklaması!

        Real Betis Başkanı Angel Haro, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrolarına kattıkları Cedric Bakambu'nun maliyetine ilişkin kafa karıştıran açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:30
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        Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılıp 5 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro da bonus karşılığında Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu hakkında İspanyol kulübünün başkanı Angel Haro açıklamalarda bulundu.

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        Haro, Demokratik Kongolu forvetin maliyetinin açıklandığı gibi olmadığını iddia ederek, 5 milyon euroluk bonservis bedelinin içinde Bakambu'nun maaşının bir kısmının da yer aldığını söyledi.

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        "BONSERVİSİN BİR KISMI BAKAMBU'NUN MAAŞINI DA İÇERİYOR"

        Angel Haro, İspanyol basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Oyuncu satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza sattığını söylemeye çalışıyor. Rakamlarda herhangi bir yanlış yok. Net bonservis miktarının bir kısmı oyuncunun maaşını da içeriyor."

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        "BONUSLAR GERÇEKLEŞİRSE TARİHİ BAŞARILAR ELDE ETTİĞİMİZ ANLAMINA GELİR"

        Bonus maddeleriyle ilgili de konuşan Haro, "Ayrıca bonus maddeleri var. Eğer bu bonuslar gerçekleşirse tarihte benzeri görülmemiş başarılar elde ettiğimiz anlamına gelir. Umarım bu ödemeleri yapmak zorunda kalacak başarıya ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

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        G.Saray'ın Bakambu transferine ilişkin KAP açıklaması ise şu şekildeydi:

        "Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 euro garanti ücret ile net 5.050.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."

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        16 MAÇTA 2 GOL ATTI

        Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Bakambu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 16 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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