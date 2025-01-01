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        Haberler Spor Futbol Real Madrid, Alexander-Arnold transferini bitirmek istiyor! - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Alexander-Arnold transferini bitirmek istiyor!

        Liverpool'dan ayrılığı gündemde olan Trent Alexander-Arnold'un transferinde süreç hızlanıyor. Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'u Ocak transfer döneminde kadroya katmayı planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 20:53 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:53
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        Real Madrid, Arnold için bastırıyor!
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        Avrupa futbolunda yıla damgasını vuracak bir transfer yakın zamanda gerçekleşebilir.

        Telegraph'ta yer alan habere göre, Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arnold'u yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, İngiliz yıldızı devre arasında takıma kazandırmak istiyor.

        Real Madrid'in, Arnold'u devre arasında kadrosuna katabilmek adına 20 milyon sterlin (Yaklaşık 24 milyon euro) ödemeye hazır olduğu belirtildi.

        Liverpool'un ise 26 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemediği kaydedildi. İngiliz ekibinin, Real Madrid konusunda yaşanan gelişmelere rağmen Arnold ile yeni sözleşme imzalanabileceği inancının olduğu ifade edildi.

        Liverpool'un altyapısından yetişen Trent Alexander-Arnold, kulüpte çıktığı 333 maçta 20 gol attı ve 85 asist yaptı.

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