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Real Madrid Anadolu Efes maçı CANLI İZLE - Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Anadolu Efes maçı maçı için artık geri sayım başladı. Euroleague play-off turu ilk iki maçında rakibi Real Madrid'i farklı mağlup eden Anadolu Efes, bu akşam seriyi bitirip adını Final Four'a yazdırmak için sahaya çıkıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid Anadolu Efes maçı CANLI İZLE - Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off 3. maçında Anadolu Efes, bu akşam saat 20:00'de İspanyol ekibi Real Madrid'e konuk oluyor. Final Four hedefiyle sahaya çıkacak olan temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

REAL MADRID ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Anadolu Efes karşılaşması bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.

CANLI YAYIN

ANADOLU EFES'İN 718. MAÇI

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 718. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 717 karşılaşmada 408 galibiyet ve 309 yenilgi yaşadı.

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