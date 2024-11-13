Real Madrid- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 10. Hafta THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Anadolu Efes, ligin 10. haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşıyor. Son maçında Baskonia'yı mağlüp eden lacivert-beyazlı takım, İspanya'da bu çıkışını sürdürmek istiyor. Oynadığı 9 maçta 5 galibiyet elde eden temsilcimiz, ligde 10. sırada yer alıyor. 4 galibiyet alan Real Madrid ise 11. sırada bulunuyor. Peki Real Madrid- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Anadolu Efes basketbol maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…

Habertürk Giriş: 13.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:22 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL