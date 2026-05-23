        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Athletic Bilbao maçı izle: Real Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Real Madrid - Athletic Bilbao maçı izle bilgisi: Real Madrid - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

        İspanya La Liga'da sezonun son haftasında futbolseverleri dev bir mücadele bekliyor. Real Madrid sahasında Athletic Bilbao ağırlıyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele öncesinde "Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı" soruları gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte Real Madrid - Athletic Bilbao maçı izle bilgisi ve iki takımın muhtemel 11'leri...

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 23:01 Güncelleme:
        Real Madrid - Athletic Bilbao maçı için geri sayım başladı. Karşılaşma yalnızca puan tablosu açısından değil, duygusal anlamda da büyük önem taşıyor. İspanyol basınına göre Dani Carvajal ve David Alaba'nın Bernabeu’daki son maçı olarak görülüyor. Real Madrid ev sahibi olmanın avantajını kullanıp taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Peki, Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

        REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid-Athletic Bilbao maçı 23 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

        REAL MADRİD - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Real Madrid-Athletic Bilbao maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Sakatlığı süren Arda Güler’in Athletic Bilbao karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Brahim, Mbappe, Mastantuono.

        Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Alvarez, Laporte, Boiro, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, I. Williams, Navarro, Berenguer, Guruzeta

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
