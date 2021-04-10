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HaberlerFutbolİspanyaReal Madrid Barcelona maçı CANLI YAYIN! Real Madrid Barcelona maç saat kaçta, hangi kanalda?
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Real Madrid - Barcelona maçı CANLI YAYIN

El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor. El Clasico'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle öne çıkıyor

Real Madrid Barcelona maçı CANLI YAYIN! Real Madrid Barcelona maç saat kaçta, hangi kanalda?

(13' Benzema, 28' Kross)

STAT: Alfredo di Stefano Stadı
SAAT: TSİ 22.00
YAYIN: D-Smart

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius
TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane
BARCELONA: Ter Stegen; Mingueza, Aruajo, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, De Jong, Jordi Alba; Messi, Dembele
TEKNİK DİREKTÖR: Ronald Koeman

Lige iyi başlayamamalarına rağmen sonradan elde edilen başarılı sonuçlarla şampiyonluk yarışına dahil olan iki takımdan Barcelona 65, Real Madrid ise 63 puanla lider Atletico Madrid'i (66 puan) takibini sürdürüyor.

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AYRINTILI PUAN DURUMU

İki takım arasında ilk olarak 1902 yılında oynanan maçla başlayan tarihi rekabette, ligde 181, tüm kulvarlarda ise 278 karşılaşma yapıldı. Lig maçlarının 74'ünü Real Madrid, 72'sini Barcelona kazanırken, 35 maç beraberlikle sonuçlandı. Tüm kulvarlarda oynanan karşılaşmalarda ise Katalan temsilcisi 115, Real Madrid 101 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 62 maçta kazanan taraf olmadı.

GÖZLER MESSİ'DE

El Clasico'da Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, istatistikleriyle öne çıkıyor. Real Madrid'e karşı 44 kez sahada yer alarak El Clasico'da en çok forma giyen Barcelonalı futbolcu unvanının sahibi 33 yaşındaki Messi, söz konusu maçlarda Real Madrid filelerini 26 kez havalandırdı.

Bu gollerin 18'ini lig mücadelelerinde atan Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, İspanya Süper Kupa'da ise 6 kez Real Madrid'e karşı gol sevinci yaşadı.

La Liga, dünyanın dört bir yanında izlenen El Clasico öncesi yayımladığı tanıtım videosunda, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı, sıcak hava balonu üzerinde, tarihi Peribacaları manzarası eşliğinde, Real Madrid ve Barcelona bayraklarının dalgalandığı görüntülerle paylaşmıştı.

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