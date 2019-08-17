Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, La Liga'nın birinci haftasında Celta Vigo karşısında rahat bir galibiyet aldı. Hazırlık maçlarında ve AUDİ Cup'ta kötü sinyaller veren Zinedine Zidane'ın öğrencileri, Celta Vigo deplasmaında 3-0'lık galibiyetle 3 puana uzandı.
12. dakikada Karim Benzama'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid, 56. dakikada Luka Modric'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 61. dakikada Toni Kroos, ceza alanı dışından enfes bir gol atarken, 80. dakikada sahneye çıkan Lucas Vazquez, durumu 3-0'a getirdi. 90. dakikada Iker Losada Aragunde, Celta Vigo'nun tek sayısını kaydetti ve mücadele Real Madrid'in 3-'lik galibiyeti ile sona erdi.
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