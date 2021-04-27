Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Real Madrid Chelsea maçı saat 22:00'de başlayacak...
REAL MADRID CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçına sahne olacak Real Madrid Chelsea maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Varane, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Mariano.
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rudiger, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Pulisic, Havertz.
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