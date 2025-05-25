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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi!

        İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna 43 yaşındaki Xabi Alonso'nun getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 13:15 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:18
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        Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi!
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        İspanya La Liga'yı ezeli rakibi Barcelona'nın arkasında 2. sırada tamamlayan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrıldı.

        Eflatun-beyazlılar İtalyan çalıştırıcı önderliğinde, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne de çeyrek finalde Arsenal'e elenerek havlu atmıştı.

        XABI ALONSO DÖNEMİ!

        Madrid temsilcisi sezonun son maçına çıkmasının ardından teknik direktörlük görevine İspanyol çalıştırıcı Xabi Alonso'nun getirildiğini resmen duyurdu.

        43 yaşındaki teknik direktör, kendisini Real Madrid'e 2028'e kadar bağlayan sözleşmeye yarın imza atacak.

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