Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'e yeni gelir! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'e yeni gelir!

        İspanya'nın Real Madrid Kulübü, ülke tarihinde ilk kez bir ABD Ulusal Futbolu Ligi (NFL) maçına Santiago Bernabeu Stadı'nın ev sahipliği yapması için anlaşma imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid'e yeni gelir!
        ABONE OL

        Yaklaşık 900 milyon avroluk bir yatırım ile stadyumu Santiago Bernabeu'nun seyirci kapasitesini artıran, modernleştirip yenileyen Real Madrid, komşuların gürültü olduğu gerekçesiyle yaptığı itirazla halen yasal süreci devam eden ve şimdilik iptal edilen konserlerin yerine alternatif buldu.

        İspanya tarihinde bir ilki gerçekleştiren Real Madrid, Amerikan futbolunu İspanyolların ayağına getireceğini açıkladı.

        Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tanıtıma, Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, NFL Asya-Pasifik ve Avrupa Direktörü Brett Gosper, Miami Dolphins Kulübü Global Marketing Direktörü Pri Shumate ve Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida katıldı.

        Perez, burada yaptığı konuşmada, "NFL'nin prestijini ve büyüklüğünü yansıtan bir karşılaşmanın Bernabeu'yu kendi evi olarak seçmesi bizim için büyük bir onurdur. Madrid ve Bernabeu'nun, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli sporlardan birini temsil eden NFL'yi tüm dünyaya aktarabilmesi Real Madrid taraftarları, Madrid halkı ve İspanyollar için büyük bir gururdur." dedi.

        REKLAM

        Brett Gosper de "Bernabeu'da maç yapacak olmamızdan dolayı olağanüstü heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

        Basına verilen bilgide Madrid'in, Londra, Münih, Frankfurt, Sao Paolo, Mexico City ve Toronto'nun ardından bir NFL maçına ABD dışında ev sahipliği yapacak 7. kent olacağı bildirildi.

        Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak NFL maçının tarihi henüz belli olmazken, karşılaşacak iki takımdan birinin Miami Dolphins olduğu, diğerinin ise daha sonra netleşeceği duyuruldu.

        İspanyol basını, Real Madrid'in Amerikan futbolunu Santiago Bernabeu'ya getirerek yaklaşık 100 milyon avroluk bir gelir elde edeceğini ileri sürdü.

        Real Madrid, yenileme inşaatı sona erdikten sonra gelir elde etmek için son bir yıldır Santiago Bernabeu'yu konserler için kiralıyordu. Ancak stadyum çevresinde yaşayan halkın gürültü, trafik, kirlilik gibi tepkilerinin ardından konuyu yargıya taşıması ile Bernabeu'da programlı olan konserler mart ayına kadar iptal edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar