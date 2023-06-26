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Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi!

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Arda Güler'in ismi son günlerde Barcelona ve Real Madrid'le de anılırken, İspanyol Marca gazetesi, 18 yaşındaki yıldızı manşetine taşıdı. Arda'nın olası Real Madrid transferine değinen gazete, milli futbolcunun İspanyol devi için artı ve eksi yönlerini maddeler halinde sıraladı.

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  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca, Arda Güler'i manşetine taşıyarak,  genç yıldızın Real Madrid'e transfer olma olasılığı üzerinden artılarını ve eksilerini değerlendirdi.
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    İsmi Barcelona ve Real Madrid ile anılan Fenerbahçeli futbolcu için "Harika çocuk" ifadesini kullanan gazete, Real Madrid'in 2017 yılındaki Martin Odegaard transferini örnek gösterip olası bir Arda Güler transferinin risk boyutuna dikkat çekti. 
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    Marca'ya göre, Arda Güler transferinin artıları ve eksileri şu şekilde:
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    ARTILAR

    1- En önemlisi Real Madrid oyuncuyu uzun süredir takip ediyor ve çok istiyor. Real Madrid gibi bir kulüpte gelişim sağlaması ve futbol pazarına çıkması.

     
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    2- Arda'nın futbolun son virtüözlerinden biri olarak görülmesi. Genç yeteneğin çalım becerisi ve taraftarların gözüne hoş gelen futbol sergilemesi.
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    3- Mükemmel bir sol ayağa sahip olması ve oyun tarzıyla Lionel Messi'ye benzetilmesi. Arda'nın çok yönlü bir futbolcu olmasının yanısıra harika top kontrolüne ve yaratıcılığa sahip olması. Ayrıca henüz 18 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe ile toplamda 35 maça çıkması.
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    EKSİLER

    1- En önemlisi, yeni bir Odegaard vakası yaşanması. Yaşı ve sahadaki pozisyonu nedeniyle Türk yıldızın, geleceğini Real Madrid'de şekillendirmeye çalışırken, Odegaard gibi uyum sorunu yaşama ihtimali. Norveçli yıldız o dönemde büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olmuş ancak uyum sorununu atlatamadığı için takımdan ayrılmıştı. Şu sıralar Arsenal'de top koşturan Norveçli yıldız, İngiliz ekibiyle harika bir sezonu geride bırakırken, sezonu 15 gol, 8 asistle noktaladı.
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    2- Real Madrid'e Brahim Diaz'ın dönmesi. İki oyuncunun benzer profilde olması ve aynı anda kadroda bulunmasının mantıksızlığı.
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    3- Arda Güler'in Avrupa'ya transfer olduğu takımda devam etmek istemesi ve kiralık olarak başka kulübe gönderilmeye sıcak bakmaması.
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ

    Bu arada Avrupa devlerinin radarındaki Arda Güler için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. 
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    18 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz günlerde menajer Hasan Çetinkaya ile yollarını ayırdığı öne sürüldü. 
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    Geleceği açısından hangi menajerle çalışacağı büyük önem taşıyan milli yıldızın menajer Christophe Henrotay ile anlaşma sağladığı belirtildi.
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    Lukaku, Carrasco, Tielemans ve Mirallas gibi birçok yıldızın menajerliğini yapan Henrotay ile çalışan futbolcuların sayısı giderek azaldı ve şu anda yıldız diye nitelendirilebilecek tek isim Real Madrid'in kalecisi Thiabaut Courtouis kaldı.
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    REAL MADRID İHTİMALİ ARTTI

    Henrotay'ın, Courtois sebebiyle Real Madrid ile iyi bir ilişkisi var ve serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro olan Arda'nın, yeni menajeri sayesinde Madrid'e gitme ihtimali, Barcelona'ya göre daha yüksek görünüyor. 
  • Real Madrid'in Arda Güler transferinde Odegaard endişesi! - Fenerbahçe transfer haberi

    Katalan ekibinin finansal anlamda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle alacağı oyuncuları La Liga listesine yazdırmakta zorluk çekmesi, Real ihtimalini güçlendiriyor.

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