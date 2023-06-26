3- Mükemmel bir sol ayağa sahip olması ve oyun tarzıyla Lionel Messi'ye benzetilmesi. Arda'nın çok yönlü bir futbolcu olmasının yanısıra harika top kontrolüne ve yaratıcılığa sahip olması. Ayrıca henüz 18 yaşında olmasına karşın Fenerbahçe ile toplamda 35 maça çıkması.