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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid- Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları - Futbol Haberleri

        Real Madrid- Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı Real Madrid- Leipzig maçıyla devam ediyor. İlk maçta deplasmanda Leiepzig'i 1-0 yenen İspanyol devi, skor avantajını koruyup çeyrek finale yükselmek istiyor. Sporseverler karşılaşma ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Real Madrid- Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:58
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        La Liga’da zirvenin sahibi Ancelotti’nin öğrencileri, rotayı Avrupa’ya çevirdi. Yoluna dolu dizgin devam eden Real Madrid, ilk mücadelede aldığı avantajlı skoru kullanarak taraftarı önünde tur atlamak istiyor. Hücumda etkili isimlere sahip Alman ekibi ise sürprize imza atarak turu geçmeyi hedefliyor. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid- Leipzig maçına dair detaylar...

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        REAL MADRİD- LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        Real Madrid- Leipzig maçı 6 Mart Çarşamba (bugün) TSİ 23.00'de başlayacak.

        Santiago Barnabeu'da oynanacak olan maç, dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.

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        REAL MADRİD- LEİPZİG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Lunin, Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Kross, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

        Leipzig: Gulacsi, Henrichs, Orban, Lukeba, Raum, Simons, Haidara, Schager, Olmo, Openda, Sesko

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        KUPA CANAVARI MADRİD!

        Real Madrid, 14 kez ile en çok UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış takımdır. FIFA tarafından 20. yüzyılın en iyi futbol takımı olarak nitelendirilen Real Madrid, tarihi boyunca 35 La Liga, 20 Copa del Rey, 12 Supercopa de Espana, 14 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 3 Kıtalararası Kupa ve 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.

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        LİEPZİG'E İKİ FARK LAZIM

        Alman takımı Leipzig’e Şampiyonlar Ligi’nde tur atlamak için en az iki farklı galibiyet gerekiyor. Real Madrid karşılaşmasında gözler takımın en skorer isimleri Openda, Benjamin Sesko, Simons gibi isimlerde olacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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