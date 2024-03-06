KUPA CANAVARI MADRİD!

Real Madrid, 14 kez ile en çok UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış takımdır. FIFA tarafından 20. yüzyılın en iyi futbol takımı olarak nitelendirilen Real Madrid, tarihi boyunca 35 La Liga, 20 Copa del Rey, 12 Supercopa de Espana, 14 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası, 5 UEFA Süper Kupası, 3 Kıtalararası Kupa ve 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştır.