Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'in Liverpool'u deplasmanda 5-2 yendiği maçta çok sayıda ilk yaşandı. İşte tarihi maçtaki rekorlar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!

    Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Liverpool'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada dikkat çekici istatistikler ortaya çıktı.
  • Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!

    Liverpool 57 yıl sonra ilk kez bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol görmenin üzüntüsüyle sahadan ayrıldı. İngiliz ekibi 1966 yılında Ajax'a evinde 5-1 mağlup olmuştu.
  • Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!

    Bu maç aynı zamanda kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ilk kez 5 gol yediği karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
  • Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!

    Mücadelede iki kez fileleri havalandıran Real Madridli Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk defa gol kaydetti. Fransız futbolcu ayrıca Liverpool'a Avrupa kupalarında 6 gol atmayı başaran ilk isim oldu.
  • Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!

    İspanyol ekibinin genç yıldızı Vinicius Junior da, Liverpool'a karşı oynadığı 4 maçta kaleye çektiği 9 şuttan 5 gol çıkarmayı başardı.
  • Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!

    Real Madrid adına en ilginç istatistiklerden biri de eflatun beyazlıların 2023 yılında, İngiltere topraklarında Premier Lig'in güçlü ekibi Chelsea'den daha fazla gol atmasıydı. Chelsea bu yıl oynadığı 9 maçta 4 gol atabildi.
  • Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!

    Maçta bir gol bir asistlik performans sergileyen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah 42 gol ve 13 asistle takımının Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu oldu.
  • Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!

    Real Madrid deplasmanda aldığı 5-2'lik galibiyetle Liverpool ile karşılaştığı son 7 maçın 6'sını kazanırken 1 maç berabere sona erdi.
  • Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!

    Bu arada İspanyol ekibin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a rakip olduğu 8 maçın 5'ini kazandı ve sadece 1 kez yenildi.

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.