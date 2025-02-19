Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Real Madrid, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen dev mücadelenin detayları ve Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ''Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Eflatun beyazlılar, ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etmişti. İşte, Real Madrid - Manchester City maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Real Madrid, evinde Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 3-2'lik skorla kazanan eflatun-beyazlılar, kendi seyircisinin önünde turu geçmek için oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Bir üst tura çıkan takımı belirleyecek dev mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid - Manchester City maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri…
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonları Manchester City ile Real Madrid, play-off aşaması rövanş maçında karşı karşıya gelecek.
Real Madrid - Manchester City maçı, 19 Şubat Çarşamba bugün TSİ 23.00'te başlayacak.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönetecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında Arda Güler’in ilk 11’de başlaması beklenmiyor.
Milli yıldızın maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağı ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararına bağlı olacak.
Güler, ilk karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.
REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE
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https://www.tabii.com/tr
İLK MAÇIN GALİBİ REAL MADRİD
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 3-2'lik skorla kazandı.
Karşılaşmaya Real Madrid pozisyonlarla başladı ancak gol Manchester City'den geldi. İngiliz ekibi, golcü futbolcusu Erling Haaland'ın 19. dakikada attığı golle Real Madrid karşısında öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde 48 maçta 48 gol atan Norveçli yıldız, Real Madrid ağlarını ise ilk kez havalandırdı.