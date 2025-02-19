Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları heyecanı yaşanıyor. Real Madrid, sahasında Manchester City ile karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen dev mücadelenin detayları ve Arda Güler'in bu maçta forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ''Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Eflatun beyazlılar, ilk maçta rakibini 3-2 mağlup etmişti. İşte, Real Madrid - Manchester City maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 15:26 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Real Madrid, evinde Manchester City ile kozlarını paylaşıyor. İlk maçı 3-2'lik skorla kazanan eflatun-beyazlılar, kendi seyircisinin önünde turu geçmek için oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor. Bir üst tura çıkan takımı belirleyecek dev mücadelenin detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Manchester City rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid - Manchester City maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11’leri…

        2

        REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonun şampiyonları Manchester City ile Real Madrid, play-off aşaması rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

        Real Madrid - Manchester City maçı, 19 Şubat Çarşamba bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

        3

        REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanacak dev mücadele, Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yönetecek.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında Arda Güler’in ilk 11’de başlaması beklenmiyor.

        Milli yıldızın maçın ilerleyen dakikalarında süre alıp almayacağı ise teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kararına bağlı olacak.

        Güler, ilk karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlamıştı.

        5

        REAL MADRİD - MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

        TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr

        6

        İLK MAÇIN GALİBİ REAL MADRİD

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Manchester City, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki mücadeleyi Real Madrid, 3-2'lik skorla kazandı.

        Karşılaşmaya Real Madrid pozisyonlarla başladı ancak gol Manchester City'den geldi. İngiliz ekibi, golcü futbolcusu Erling Haaland'ın 19. dakikada attığı golle Real Madrid karşısında öne geçti. Şampiyonlar Ligi'nde 48 maçta 48 gol atan Norveçli yıldız, Real Madrid ağlarını ise ilk kez havalandırdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Uzun namlulu silahla karısını öldürdü!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Yeni doğan bebeğini klozete bırakan anneden şaşırtan istek!
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"