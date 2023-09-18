Real Madrid - Real Sociedad: 2-1 (MAÇ SONUCU)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Real Madrid, namağlup unvanını sürdürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve 5. dakikada Ander Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Sociedad, skor üstünlüğünü ilk yarı sonuna kadar korudu.

La Liga'da Real Madrid dışında Barcelona ve bir maç eksiği olan Girona da henüz yenilgi almadı.

Real Madrid'de sakat olan futbolcular Arda Güler, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy ve Vinicius Junior maç kadrosunda yer almadı.