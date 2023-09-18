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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid - Real Sociedad: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Real Madrid - Real Sociedad: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Real Madrid, İspanya La Liga'nın 5. haftasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti. Barrenetxea'nın golüyle yenik duruma düşen eflatun-beyazlılar, Federico Valverde ve Joselu'nun golleriyle kazanıp 5'te 5 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 00:23 Güncelleme: 18.09.2023 - 00:23
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        Real Madrid 5'te 5 yaptı!
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        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Real Madrid, namağlup unvanını sürdürdü.

        Karşılaşmaya iyi başlayan ve 5. dakikada Ander Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Sociedad, skor üstünlüğünü ilk yarı sonuna kadar korudu.

        İkinci yarı ilk atağında, 46. dakikada, Federico Valverde'nin golüyle beraberliği bulan Real Madrid, 60. dakikada Joselu ile öne geçti.

        Sahadan 2-1 galip ayrılan eflatun beyazlılar 5'te 5 yaparak, 15 puanla liderliğini ve namağlup unvanını devam ettirdi.

        La Liga'da Real Madrid dışında Barcelona ve bir maç eksiği olan Girona da henüz yenilgi almadı.

        Real Madrid'de sakat olan futbolcular Arda Güler, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy ve Vinicius Junior maç kadrosunda yer almadı.

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