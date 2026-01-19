Habertürk
        Real Sociedad: 2 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Sociedad: 2 - Barcelona: 1 | MAÇ SONUCU

        Barcelona, İspanya LaLiga'nın 20. haftasında konuk olduğu Real Sociedad'a 2-1 yenildi. 70. dakikada Marcus Rashford'la eşitliği yakalasa da 71. dakikada Gonçalo Guedes'in golüne engel olamayan Barcelona'nın ligdeki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Real Sociedad'ta Carlos Soler, 88. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte lider Barcelona haftayı 49, Real Sociedad ise 24 puanla tamamladı.

        Giriş: 19.01.2026 - 01:08 Güncelleme: 19.01.2026 - 01:11
        Barcelona'nın 9 maçlık serisi sona erdi!
        İspanya LaLiga'nın 20. haftasında Barcelona, Real Sociedad'a konuk oldu. Estadio Anoeta Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Real Sociedad oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 32'de Mikel Oyarzabal ve 71. dakikada Gonçalo Guedes atarken, konuk ekibin tek golünü ise 70. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

        Real Sociedad'ta forma giyen Carlos Soler, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından lider Barcelona'nın 9 maçlık galibiyet serisi bitti ve puanı 49'da kaldı. Real Sociedad ise puanını 24'e yükseltti.

        İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Real Sociedad, Celta Vigo'yu ağırlayacak. Barcelona, Real Oviedo'yu konuk edecek.

