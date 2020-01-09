Recep İvedik 2 konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği Recep İvedik 2 filminin bu akşam yeniden ekranlara gelmesiyle vatandaşlar filmin konusunu ve hangi oyuncuların oynadığını merak etmeye başladı. İşte Recep İvedik 2 filmi hakkında merak edilenler...

RECEP İVEDİK 2 KONUSU

Bu sefer biricik ve tuhaf babaannesi ve bitmeyen arzuları da Recep İvedik ile beraber yedi düvelin başına bela olma yolunda. Babaannenin arzuları neler? Torunu Recep’in adam olmasını istiyor. Evet, bu çok zor ama dahası da var; bir işi olsun, maaşı olsun, sevgilisi olsun, mutlu olsun, sevsin ve sevilsin istiyor.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI

- Şahan Gökbakar

- Gülşen Özbakan

- Efe Babacan

- Çağrı Büyüksayar

- Enise Kütük

- Zeynep Çamcı