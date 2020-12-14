Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 3 konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Senaristliğinde ve başrolünde yer alan Recep İvedik 3 filminde can sıkıntısından kurtulmak isteyen Recep İvedik'in başından geçen maceralar konu alınıyor.
RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.
RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?
Şahan Gökbakar:Recep İvedik
Zeynep Çamcı: Zeynep
Sevim Yatlılar
Mehmet Yumurtacı: Bakkal Salih
Volkan Cal: Muhabir
Deniz Bozkurt
Murat Mahmutyazıcıoğlu: Mahmut
Oktay Dener: Ak Sakallı Dede
Vahdet Çakar: Karate Hocası
Mehmet Önder: Tiyatro Oyuncusu
Dilara Yüzer: Maria
Aslı Nişancı: Katrin
Turgut Tunçalp: Paintball Hakemi
Fatma Edizer
Başar Doğusoy
Bekir Tosun Psikolog
Burak Haktanır: Osman Korsan Cd Satıcısı
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