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        Haberler Televizyon Recep İvedik 3 konusu nedir? Recep İvedik 3 oyuncuları kimlerdir ve ne zaman vizyona girdi?

        Recep İvedik 3 konusu nedir?

        Şahan Gökbakar tarafından senaryosu yazılan Recep İvedik serisinin her bölümünde Recep karakterinin başka bir macerası seyirciye aktarılıyor. Yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar oturuyor. Peki, Recep İvedik 3'ün konusu nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 19:41 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:41
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        Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar'ın oturduğu komedi film serisi olan Recep İvedik'in her filminde başrol karakteri olan Recep'in başka bir macerası işleniyor. 2010 yılında vizyona giren filmin senaryosu ve başrolü Şahan Gökbakar üstlenildi. 22 hafta vizyonda kalan film 3 milyon 325 bin 913 tarafından izlendi. Peki, Recep İvedik 3 filminin konusu nedir? İşte, detayar...

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        RECEP İVEDİK 3 FİLMİNİN KONUSU

        Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendisini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih'ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıya çare bulamaz. Bu depresyon sıkıntı hali hiç geçmeyecekmiş gibi görünürken bir anda hayatına uzaktan akrabası olan genç bir kız, Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir gün Recep'in evinde yaşayacaktır.

        Recep ve Zeynep ilk başlarda pek iyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbilerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosoyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Bu bağlamda sabah koşusu yaparlar, karate kursuna katılırlar, dans dersleri alırlar, paintball oynarlar, tiyatroya giderler, seramik , aşçılık kurslarına katılırlar vs. Hatta bir günlüğüne Zeynep'in okuduğu üniversite de öğrenci bile olur Recep. Bütün bu serüven boyunca Recep gittiği her yerin altını üstüne getirir ve seyirciyi kahkahaya boğacak durumlar yaşanır. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.

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        RECEP İVEDİK 3 FİLMİNİN OYUNCULARI

        Şahan Gökbakar - Recep İvedik

        Zeynep Çamcı - Zeynep

        Sevim Yatlılar - Nezahat

        Mehmet Yumurtacı - Bakkal Salih

        Volkan Cal - Muhabir

        Murat Mahmutyazıcıoğlu - Mahmut

        Oktay Dener - Ak Sakallı Dede

        Vahdet Çakar - Karate Hocası

        Mehmet Önder - Tiyatro Oyuncusu

        Dilara Yüzer - Maria

        Aslı Nişancı - Katrin

        Turgut Tunçalp - Paintball Hakemi

        Çağatay Ulusoy - Dansçı

        Başar Doğusoy - Karateci

        Bekir Tosun - Psikolog

        Burak Haktanır - Osman Korsan Cd Satıcısı

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