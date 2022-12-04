Recep İvedik 7 filmi için geri sayım başladı. Senaryosunu ve başrolünü Şahan Gökbakar üstlendiği Recep İvedik 7 filminin yayınlacağı tarih belli oldu. Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda film afişini altına, "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notunu düştü. Peki, "Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, nerede yayınlanacak?" İşte Recep İvedik 7 konusu ve oyuncu kadrosu...