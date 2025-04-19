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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Recep Uçar: Alt sıradan biraz daha uzaklaştık - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: Alt sıradan biraz daha uzaklaştık

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, "Matematiksel olarak garantilemesek bile alttan biraz daha uzaklaştık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 00:00 Güncelleme: 19.04.2025 - 00:00
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        "Alt sıradan biraz daha uzaklaştık"
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        TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        Uçar, Mersin Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çin'de hayatını kaybeden Hatayspor'un eski oyuncusu Gabonlu Aaron Boupendza için camiaya başsağlığı diledi.

        Ligin son maçlarının oldukça zor geçeceğini bildiklerini dile getiren Uçar, bu maça enerjilerini, motivasyonlarını yüksek tutarak hazırlandıklarını anlattı.

        Hatayspor'un bulunduğu konum ile bireysel oyuncu kalitesi arasında tezatlık bulunduğunu aktaran Uçar, bu maçın da çok zor geçeceğini bildiklerini kaydetti.

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        "ALACAĞIMIZ BÜYÜK DERSLER VAR"

        İlk yarıya çok iyi başlamadıklarını vurgulayan Recep Uçar, şöyle devam etti:

        "Takımımla ligde 21, kupada 6 maç oynadık. 27 maçta Konyaspor adına en kötü ilk yarı maçıydı. Bundan alacağımız büyük dersler var, en başta benim. Belki 11 oyuncuyu değiştirebileceğimiz bir ilk yarı oynadık. 2 oyuncu değiştirerek ikinci yarıya başladık. İkinci yarı biraz daha oyuna ortak olduk. 70. dakikada golden sonra enerjimiz biraz daha yukarıya çıktı. Diğer değişikliklerin katkısıyla oyunda kazanma isteğimizi daha fazla gösterdik. 2 direkten dönen ve kaçırdığımız pozisyonlar var. 90. dakikada bulduğumuz golle bu çok zor deplasmanı 3-2 kazandık. Böyle dönüş gösteren bütün oyuncularımı kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum."

        "ALT SIRADAN BİRAZ DAHA UZAKLAŞTIK"

        Uçar, ligin bu periyodunda bu tür geri dönüşlerin kolay olmadığını belirterek, uzun süreden sonra deplasman galibiyeti aldıklarını dile getirdi.

        Takım olarak iyi yolda olduklarını belirten Uçar, "İyi sinyaller veriyoruz. Maç fazlasıyla 8. sıradayız, daha diğer rakiplerimiz oynayacak. Matematiksel olarak garantilemesek bile alttan biraz daha uzaklaştık. O yüzden bizim için çok değerli ve kıymetli 3 puan oldu." diye konuştu.

        "BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ VE DEĞERLİ BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

        Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Galatasaray ile oynayacakları maç hakkında değerlendirmede bulunan Recep Uçar, yarın yapacakları antrenmanla kupa maçının hazırlıklarına başlayacaklarını vurguladı.

        Taraftarlardan destek beklediklerine dikkati çeken Uçar, "Bizim için çok kıymetli ve değerli maç oynayacağız. İşlerin bizim adımıza iyi gideceğini düşünüyorum. İyi oyundan sonra finale çıkmak en büyük arzumuz olacak. Bu doğrultuda taraftarlarımızın desteğine ciddi manada ihtiyacımız var." diye konuştu.

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