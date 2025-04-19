Recep Uçar: Alt sıradan biraz daha uzaklaştık

TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Uçar, Mersin Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çin'de hayatını kaybeden Hatayspor'un eski oyuncusu Gabonlu Aaron Boupendza için camiaya başsağlığı diledi.

Ligin son maçlarının oldukça zor geçeceğini bildiklerini dile getiren Uçar, bu maça enerjilerini, motivasyonlarını yüksek tutarak hazırlandıklarını anlattı.

Hatayspor'un bulunduğu konum ile bireysel oyuncu kalitesi arasında tezatlık bulunduğunu aktaran Uçar, bu maçın da çok zor geçeceğini bildiklerini kaydetti.

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"ALACAĞIMIZ BÜYÜK DERSLER VAR" İlk yarıya çok iyi başlamadıklarını vurgulayan Recep Uçar, şöyle devam etti: "Takımımla ligde 21, kupada 6 maç oynadık. 27 maçta Konyaspor adına en kötü ilk yarı maçıydı. Bundan alacağımız büyük dersler var, en başta benim. Belki 11 oyuncuyu değiştirebileceğimiz bir ilk yarı oynadık. 2 oyuncu değiştirerek ikinci yarıya başladık. İkinci yarı biraz daha oyuna ortak olduk. 70. dakikada golden sonra enerjimiz biraz daha yukarıya çıktı. Diğer değişikliklerin katkısıyla oyunda kazanma isteğimizi daha fazla gösterdik. 2 direkten dönen ve kaçırdığımız pozisyonlar var. 90. dakikada bulduğumuz golle bu çok zor deplasmanı 3-2 kazandık. Böyle dönüş gösteren bütün oyuncularımı kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum."

"ALT SIRADAN BİRAZ DAHA UZAKLAŞTIK" Uçar, ligin bu periyodunda bu tür geri dönüşlerin kolay olmadığını belirterek, uzun süreden sonra deplasman galibiyeti aldıklarını dile getirdi. Takım olarak iyi yolda olduklarını belirten Uçar, "İyi sinyaller veriyoruz. Maç fazlasıyla 8. sıradayız, daha diğer rakiplerimiz oynayacak. Matematiksel olarak garantilemesek bile alttan biraz daha uzaklaştık. O yüzden bizim için çok değerli ve kıymetli 3 puan oldu." diye konuştu.