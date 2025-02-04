Recep Uçar: TFF organizasyonu çuvalladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Konyaspor, konuk ettiği Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligden sonra Türkiye Kupası bizim için önemli bir kulvar. Daha önceki maçlarda da ilk oynadığımız maçtan itibaren bu hedefimiz olduğunu, bundan sonraki maçların hepsini de bu doğrultuda kazanmak için oynayacağımızı hep söylemiştim. Zor bir periyottan geçiyoruz takım olarak. Bugünkü rakibimizde Eyüpspor ligin şu ana kadarki en iyi takımlarından biri. Onlar da özellikle konumları ligde rahat oldukları için bugünkü maçı kazanıp kupada final oynayıp hatta kupayı alıp oradan Avrupa yolunu açmak onların en büyük hedefiydi. Oyuncularımı, ortaya koydukları bu mücadelesi, özverileri, kazanma hırsı ve taktiksel sadakatten dolayı canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.