Sosyal ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek, projelerine destek olmayı ve onları geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko’nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect bu yıl İzmir'de gerçekleşecek.

BAŞVURULAR 10 KASIM'A KADAR

24-25 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan programda projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını geçmiş erken aşama sosyal girişimlere rehberlik edebilecek konularda eğitimler verilecek. Finansal ve hukuksal süreçler, bir marka yaratmak, hikayeyi doğru anlatmak gibi konuların ele alınacağı programa başvurular 10 Kasım’a kadar www.redbull.com.tr/amaphiko adresinden yapılabiliyor. Sadece sosyal girişimcilere yönelik olacak etkinliğe seçilecek girişimler ise 17 Kasım’da açıklanacak.

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