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Red Light District: Amsterdam’ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, kentin en turistik bölgelerinden Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı) ve çevresindeki sorunların çözümü için bir dizi öneride bulundu. Öneriler arasında, genelevlerin kapatılması da var. Yusuf Özkan'ın haberi.

Red Light District: Amsterdam’ın ünlü sokağında genelevlerin kapatılması gündemde
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, kentin en turistik bölgelerinden biri olan Red Light District (Kırmızı Fener Sokağı) ve çevresindeki sorunların çözümü için bir dizi öneride bulundu. Öneriler arasında, sokaktaki genelevlerin kapatılması da var.

Kentin ilk kadın belediye başkanı olan Halsema, insan kaçakçılığı ve yasadışı fuhşun önlenmesi amacıyla önerilerini Amsterdam Belediye Meclisi'ne sundu.

Halsema'nın önerileri şu başlıklardan oluşuyor:

  • Red Light District'te seks işçilerinin bulunduğu vitrinlerin perdelerinin tamamen kapatılması ve seks işçilerinin sokaktan görülmemesi. Böylelikle, bu bölge turistler için daha az ilgi çekici hale gelir ve seks işçileri rahatsız olmaz.
  • Şehrin en işlek yerlerinden birinde bulunan ve seks işçilerinin çalıştığı 330 vitrinin büyük bölümünün kapatılması. Şehrin başka bir bölgesinde, seks işçilerinin oda kiralayabileceği ya da internet üzerinden tanıştıkları kişilerle buluşabilecekleri bir "seks oteli" açılması
  • Red Light District'teki tüm genelevlerin kapatılması.
  • Ya da, kent merkezinde daha fazla genelev açılıp, izinsiz çalışan seks işçilerinin daha güvenli bir ortama kavuşmasının teşvik edilmesi.

Turistler 'izlemek için' bölgede

Ancak, son madde ile kent merkezine daha fazla turist akını olacağı gerekçesiyle, belediye yönetimi buna sıcak bakmıyor.

Çünkü, Amsterdam Belediyesi'nin hazırladığı plan, seks işçilerini, yoğun turist ilgisinden de korumayı amaçlıyor.

Belediyeye göre, turizm kent merkezine giderek daha fazla hâkim oluyor ve birçok ziyaretçi sadece "seks işçisi izlemek" için bölgeye geliyor. Bu da zaman zaman seks işçilerine yönelik sıkıntı ve rahatsız edici davranışa dönüşüyor.

Bu nedenle, seks işçiliği ile ilgili yeni bir politika gerektiği vurgulanıyor.

'Çok başlı canavar'

Femke Halsema, fuhşu tamamen yasaklamak gibi bir düşüncesi bulunmadığını belirtiyor. Ancak başta insan kaçakçılığı ve kadınların zorla çalıştırılması olmak üzere, bu sektöre ilişkin suçlarla keskin bir mücadele gerektiğinin altını çiziyor.

Halsema, insan ticareti ve sömürüsü konusunda bütün Hollandalıların endişe duyması gerektiğini söylüyor.

Sorunu "çok başlı bir canavar" diye tanımlayan Halsema, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, "Üç hedefim var, seks işçilerinin daha iyi insan haklarına sahip olması, daha az suç ve daha az sıkıntı" dedi.

- Getty Images
Amsterdam'ın ilk kadın Belediye Başkanı Femke Halsema'nın planları genel kabul görmedi.

Halsema'ya göre, Red Light District'teki kadınların büyük bölümü yabancı ve bu yüzden sesleri duymuyor. Bu nedenle Amsterdam Belediyesi, kentteki herkesin görüşünü almak için bir dizi halka açık toplantı düzenleyecek.

Ancak seks işçileri, kadın belediye başkanını planına çok da sıcak bakmıyor.

'Asıl turistler kurallara uymalı'

Seks işçilerinin temsilcisi Foxxy Angel, Nieuwsuur adlı haber programında, Halsema'nın önerilerini eleştirerek, seks işçilerinin engellenmesi yerine, turistlerin kurallara uymasının sağlanması gerektiğini savundu.

Red Light District'in kapatılmasını da içeren, Femke Halsema'nın önerileri Eylül ayında Amsterdam Belediye Meclisi'nde ele alınacak.

  • Amsterdam'ın genelevleriyle ünlü sokağında ödemelerde kredi kartı yasağı
  • Amsterdam'ın genelevleri ile ünlü sokağına zorunlu temizlik molaları geliyor
  • Amsterdam'ın genelevleri ile ünlü sokağına turist sınırlaması geliyor

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