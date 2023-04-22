Redmond'dan yeni sözleşme açıklaması

Ayrıca, "Umuyorum Fenerbahçe derbisinde yaptıklarımdan daha fazlasını Galatasaray derbisinde yapabilirim. Bir sihirli kürem yok, geleceği göremiyorum. Rakibimiz de, biz de kazanmaya çalışacağız. Savaş olacak. Önümüzde hazırlanmak için 1 hafta var. Olabildiğince hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.