Anadol'un NFT'si 1.2 milyon dolara satıldı 0:00 / 0:00

Refik Anadol'un Open Sea'de yayınlanan 'Machine Hallucinations – Nature Dreams : AI Data Sculpture 2021 1/1' eseri 300.69420 Etherium'a (yaklaşık 1.2 milyon dolar) 'Mabu' adlı koleksiyoner tarafından satın alındı.

— Refik Anadol (@refikanadol) December 15, 2021

Eserini alan koleksiyoner, eserle beraber sanatçı Refik Anadol imzalı 3 boyutlu fiziksel bir sertifika, enstalasyonun kaynak yedek dosyaları ve özel bir yazılım içeren bir bilgisayarı da satın almış oldu.

Refik Anadol

Bir NFT (Non-Fungible Token) koleksiyoneri olan Mabu'nun koleksiyonunda 400'den fazla eser yer alıyor. Eserlerini yapay zeka sistemlerinden yardım alarak dijital olarak hazırlayan Refik Anadol'un bu satışı son aylarda sanat camiasında adı en çok geçen NFT piyasası için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.