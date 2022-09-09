Reflüye iyi gelen doğal çözümler 0:00 / 0:00

Bunların ötesinden stres ve gerginlikle dolu bir yaşam mideyi olumsuz etkileyeceğinden reflünün oluşmasına da neden olabilir. Genellikle mide problemleri, ekşime, bulantı, ağza acı su gelmesi gibi belirtileri olan reflü mide sorunları yüzünden kalp kriziyle bile karıştırılabilmektedir. Her yaştan ve cinsiyetten kişide görülmesi mümkün olan reflü yenidoğan bebeklerde bile oluşabilmektedir. Eğer bebeğinizin mide bulantısı ve beslenmeden sonra kusması varsa mutlaka uzman bir çocuk doktoruyla görüşmelisiniz.

Çoğunlukla 30’lu yaşlar ve sonrasında daha fazla görülen reflü toplumun neredeyse yarısında olan bir rahatsızlıktır. Uzmanlar kişinin genel yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğinde bir dereceye kadar reflüyü kontrol altına alabileceğini savunmaktadır. Ancak kişinin reflüye neyin iyi gelip neyin zararlı olduğunu çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bu şekilde planlı ilerlendiğinde reflüden kurtulmak mümkündür. Ancak tersine kontrol altına alınmadığında reflü çok daha önemli hastalıkların da oluşmasına yol açabilir.

Reflünün oluşum nedenleri herkes için farklıdır. Genel olarak karının içindeki basıncın artması reflüye yol açan temel unsurdur. Bu basınç yüzünden midedekilerin yemek borusuna geri kaçması da reflü olayıdır. Bu durum yüzünden mide gerçekleştirmesi gereken sindirimi tamamlayamaz. Böylece yemek borusuna çok fazla asit gelir ve zamanla yemek borusu tahriş olabilir. Reflü hızlı bir şekilde önlenmezse yemek borusundaki tahribat devam edeceğinden kanser bile oluşabilmektedir.

Dolayısıyla reflü şikayetlerinizi ihmal etmeden mutlaka bir doktorla görüşmenizde fayda vardır. Bu içeriğimizde reflüye iyi gelen doğal çözümler: reflüye iyi gelen şeyler, yiyecekler, çaylar ve meyveler hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte reflü hakkında tüm merak edilenler…

Reflü Evde Nasıl Geçer?

Reflü ciddi bir hastalıktır ve hemen önlenmelidir. Evinizde uygulayabileceğiniz bazı yöntemlerle reflünün önüne geçebilirsiniz. Peki reflü evde nasıl geçer? Öncelikle beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin, uyumadan önce yemek yemeyin. Rahat kıyafetler giyin. Düzenli egzersiz yapın. Sigara ve alkolden uzak durun. Asitli, yağlı ve fazla baharatlı besinleri yaşamınızdan çıkarın.

Reflüye İyi Gelen Doğal Çözümler

Reflüye iyi gelen doğal çözümler arasında; lifli gıdalar, papatya çayı, taze sebze ve meyve, muz, havuç, peynir ve kantaron bitkisi bulunmaktadır.

Reflüye İyi Gelen Şeyler

Reflüye iyi gelen şeyler arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Düzenli egzersiz,

Rahat kıyafetler,

Baharatlı, yağlı ve asitli besinlerden uzak durmak,

Sigara ve alkolü yaşamdan çıkarmak

Stres kontrolü

Yatmadan önce yemeği kesmek.

Reflüye İyi Gelen Yiyecekler

Reflüye iyi gelen yiyecekler arasında; taze sebze ve meyveler öne çıkmaktadır. Genel olarak yiyecekleri pişirme şeklinizi değiştirmeniz de faydalı olabilir. Kızartma yerine az yağlı fırın yemeklerini ve buharda pişirmeyi tercih edebilirsiniz. Bol lifli gıdalar tüketmek de reflüye iyi gelir. Sakız çiğnemek de midedeki sıvı ve hava birikiminin atılmasına ve hazma yardımcı olacağından tavsiye edilmektedir. Zencefil de reflü için faydalıdır.

Reflüye İyi Gelen Çaylar

Reflüye iyi gelen çaylar arasında; rezene, papatya, zencefil bulunmaktadır. Bunları özellikle yemekten sonra ılık bir şekilde tüketirseniz daha faydalı olduğunu görürsünüz. Bitki çaylarını kaynatmak bitkilerin etkisini yok ettiğinden demlemeyi tercih etmelisiniz.

Reflüye İyi Gelen Meyveler

Reflüye iyi gelen meyveler arasında; muz, elma, çilek ve armut başta gelir. Özellikle asit oranı yüksek olan meyvelerden uzak durmak gerekir. Örneğin narenciyeleri reflüsü olan kişilerin tüketmesi uygun değildir. Genel olarak lif oranı yüksek olan meyveleri tüketebilirsiniz. Böylece zaman içinde reflü şikayetleri azalacaktır.