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Refüj nasıl yazılır? Refüj nedir? Refüj TDK

Refüj sözcüğünün anlamı ve doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Refüj nedir, refüjün sözlük anlamı nedir? İşte cevaplar...

Refüj TDK

Refüj kelimesinin sözlük anlamı ve yazılışı pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

REFÜJ TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, refüj şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "refij, refuj" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "refüj"dür. 

REFÜJ KELİMESİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR? 

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen refüj; "Orta kaldırım" anlamına gelmektedir ve trafikte yolların birbirinden ayrıldığı alanlardır.

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