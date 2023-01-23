Bugün üç aylar başladı. Üç ayların ilki olan Rcep ayının ilk haftası Regab Kandili'ne ev sahlipliği yapıyor. Bu nedenle Regain Kandili'nin hangi gün olduğu merak ediliyor. Peki, Recep ayının ilk haftasında idrak edilen kandilin bu yıl hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2023 Regaib Kandili ne zaman? İşte merak edilen sorulaırn cevabı...