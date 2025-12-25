Regaip Kandili mesajları 2025: En güzel, dualı, hadisli, yazılı, resimli Regaip Kandil mesajları ve sözleri
Üç Aylar'ın habercisi Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe bugün idrak edilecek. Rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının aralandığı bu mübarek gecede camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak, bol bol dua edilecek, namazlar kılınacak. Regaip Kandili anlamı ve önemini vurgulayan Kandil mesajları da araştırılmaya başlandı. Kandiliniz Mübarek Olsun ve Hayırlı Kandiller yazılı Regaip Kandili mesajları 2025 seçenekleri değerlendiriliyor. Kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli Regaip Kandili mesajları ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte en güzel ve resimli Regaib Kandili mesajları 2025 galerisi...
Rahmet ve bereket kapılarının aralandığı Regaip Kandili, Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma'ya bağlayan gece idrak ediliyor. Regaip Kandili'nin anlamı ve önemi Kandil mesajları ile vurgulanıyor. 2025 Regaip Kandili mesajları ile sevdiklerine en içten dileklerini göndermek isteyenler doğru adresteler. En güzel ve resimli Regaip Kandili mesajları ve sözlerini sizler için derledik. Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli Kandil mesajı seçenekleri ile sevdiklerinize ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' dileklerinizi iletebilirsiniz. İşte, en yeni Regaib Kandili mesajları 2025 galerisi...
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025
Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Bu mübarek gece, kalbinizdeki sessiz dualara cevap olsun. Regaip Kandiliniz hayırlara vesile olsun.
Rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek gecede, milletimizin ve tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor; birlik, beraberlik ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.
KISA KANDİL MESAJLARI
Regaip Kandili’nin manevi bereketi ailemizin üzerinde olsun.
Regaip Kandili’nde edilen her dua, hayatınıza hayır ve kolaylık getirsin.
Rabbim bu mübarek gecede ailemize sağlık, sabır ve huzur versin. Kandilimiz mübarek olsun.
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili’nin, yalnızca kalplere değil tüm insanlığa barış, huzur ve hikmet getirmesini temenni ederim. Hayırlı kandiller.
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.
RESİMLİ KANDİL MESAJLARI
İslam âleminin Regaip Kandili mübarek olsun. Bu mübarek gecenin hayırlı gelişmelere vesile olmasını dileriz.
Karanlığın ortasına düşen bir umut gibi, gönüllere ışık oldun. Baharın müjdesiyle gelen Regaip Kandili’niz mübarek olsun.
Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz ki en sağlam kapıya tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kandiliniz mübarek olsun.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Ya Rabbi; bu mübarek gecede geçmişimizi affınla temizle, geleceğimizi hayırla güzelleştir. Regaip Kandilimiz mübarek olsun.
Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.
Ya Rab! Bizi dosdoğru bir yola ilet, senin çizmiş olduğun istkamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle. Bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle. Amin...
Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.
Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun.
Yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın bütün müminleri bağışlaması dileğiyle. Regaib geceniz mübarek olsun.
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.
“Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib Gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi.” (İbn-i Asakir) Rabbim dualarınızı kabul etsin.
Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!
Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
“Kim Receb ayında, takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip ‘Ya Rabbi, onu mağfiret et’ derler.” (Ebu Muhammed) Allah, sizi hayırlı kullarından eylesin.
DUALI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katında iletilmesine vesile olan Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaip kandiliniz mübarek olsun...
Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiypr, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyorurz.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun!
Regaip Kandili'nde Okunacak Dualar
Regaip Kandili'nde namazda ve namaz dışında sık sık Fatiha, Kadir, İhlas surelerinin ve Kur'an'dan zammı surelerin okunması tavsiye edilir. Ayrıca Ayetel Kürsi, Felak, Nas Sureleri'nin de okunması önerilir. Regaip Kandili'nde namazlarda şu dualar okunur;
Okunuşu: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."
"Allah'ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!"
Okunuşu: "Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh"
"Bizim Rabbimiz, Rûh'un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir."
Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."
"Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin."
Regaip Kandili Önemi Ve Anlamı Nedir?
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.
Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.